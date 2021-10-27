القصبي يلتقي وزراء من فرنسا وأمريكا ومديري سوفت بنك وجنرال موتورز

الرياض : البلاد

التقى معالي وزير التجارة الدكتور ماجد عبدالله القصبي، بحضور معالي نائب الوزير الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتنافسية الدكتورة إيمان بنت هباس المطيري بمجموعة من المسؤولين على هامش أول أيام أعمال الدورة الخامسة لمبادرة مستقبل الاستثمار التي تنعقد بالرياض خلال الفترة 26 – 28 أكتوبر 2021م.

وبحث القصبي مع الوزير المكلف لشؤون التجارة والاقتصاد الفرنسي السيد فرانك ريستر، ونائب وزير التجارة الأمريكي السيد دون جريفس، سبل تطوير العلاقات الاقتصادية والاستفادة من الفرص التجارية في ضوء رؤية المملكة 2030، وتعزيز الشراكة في كافة المجالات، وتبادل الخبرات في القطاعين الحكومي والخاص، ورفع مستوى التبادل التجاري.

كما التقى القصبي بالرئيس التنفيذي لشركةSoft Bank Investment Advisors السيد راجيف ميسرا، والرئيس التنفيذي لبورصة لندن السيدة جوليا هاجيت، والرئيس والمدير الإداري لشركة جنرال موتوروز في الشرق الأوسط وأفريقيا السيد لؤي الشرفاء لبحث عدد من الموضوعات التجارية والاستثمارية ذات الاهتمام المشتراك.