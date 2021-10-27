إطلاق صندوق استثماري برأس مال 1.5 مليار ريال

الرياض : البلاد

وقع صندوق التنمية السياحي اليوم، مذكرة تفاهم مع “إنيسمور” لبحث إطلاق صندوق استثماري برأس مال قدره 1.5 مليار ريال سعودي بهدف تطوير أكثر من 12 فندقاً في المملكة من فئة “لايف ستايل”، التي تستهدف محبي السياحة الترفيهية وتوفر مجموعة متنوعة من المرافق الترفيهية وتجارب الطعام المميزة، برعاية معالي وزير السياحة رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية السياحي الأستاذ أحمد بن عقيل الخطيب.

وجرى توقيع مذكرة التفاهم خلال الدورة الخامسة من مبادرة مستقبل الاستثمار في الرياض، حيث قام رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة فنادق “أكور” سيباستيان بازين، والرئيس التنفيذي لصندوق التنمية السياحي قصي الفاخري بتوقيع المذكرة، بحضور شاران باريشا وقورا بوشان، الرئيسين التنفيذيين بالشراكة مع شركة “إنيسمور”.

وبموجب مذكرة التفاهم، سيقوم صندوق التنمية السياحي بتحديد المواقع وتوفير خيارات التمويل لهذه المشاريع بينما تقوم “إنيسمور” بالمشاركة من الناحية المالية وتصميم وتشغيل المشاريع تحت مجموعة من علاماتها التجارية لفنادق “لايف ستايل”، وسيقوم مجلس إدارة الصندوق المزمع إنشاؤه بتحديد المدة الزمنية لتنفيذ المشاريع المستهدفة.

وتعد “إنيسمور” التي أُسِّست في العام 2021م كمشروع مشترك بين مجموعة الضيافة العالمية “أكور” ورجل الأعمال شاران باسريتشا، أكبر شركات الضيافة العصرية على مستوى العالم والأسرع نمواً، حيث تضم محفظتها 87 منشأة عاملة على مستوى العالم و141 فندقاً قيد التطوير، وتشمل علامتها التجارية 21c Museum Hotel، و25hours، وDelano، وGleneagles، وHyde، وJO&JOE، وMama Shelter، وMondrian، وMorgans Originals، وSLS، وSO/، وThe Hoxton، وTRIBE، وWorking From.

وستستهدف استثمارات الصندوق المعتزم إنشاؤه الوجهات الرئيسية المحددة في الاستراتيجية الوطنية للسياحة بما فيها الرياض وجدة والمنطقة الشرقية وعسير والعلا والطائف والمدينة والباحة وحائل والجوف، حيث من المتوقع لفنادق “لايف ستايل” الجديدة أن توفر ما يقارب 2,000 غرفة فندقية وتضيف قيمة كبيرة للمعروض السياحي في المملكة.

ويواصل صندوق التنمية السياحي توفير فرص جديدة لمستثمري القطاع الخاص في قطاع السياحة المحلي، ومواءمتها مع جهود السياحة المستدامة في جميع أنحاء المملكة، حيث يركز الصندوق على حماية البيئة ودعم المجتمعات المحلية. ويلتزم كل من صندوق التنمية السياحي و”إنيسمور” بتوظيف وتدريب وتطوير الكفاءات السعودية، وتوليد ما يصل إلى 3,000 وظيفة من خلال هذه الاتفاقية.

ويأتي تعزيز العلامات التجارية للضيافة العصرية “لايف ستايل” متماشياً مع إستراتيجية المملكة لتوفير خدمات سياحية تسهم في بناء علاقات عميقة مع السياح الدوليين والمحليين عبر التركيز على القيم المشتركة والتصاميم الفريدة وتجارب المطاعم التراثية الأصيلة.

وقال الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية السياحي قصي الفاخري: “إن مذكرة التفاهم تعد خطوة مهمة في مساعي الصندوق لتمكين مستثمري القطاع الخاص من اغتنام الفرص الاستثمارية الهائلة في قطاع السياحة السعودي المتنامي”، مشيراً إلى أن الصندوق المعتزم تأسيسه سيعمل على توجيه استثمارات القطاع الخاص إلى مختلف مناطق المملكة بهدف إثراء تجارب الزوار وتعزيز قيمة المشاريع الإستراتيجية عبر علامات ضيافة عالمية شهيرة.

وبيَّن الفاخري أن المشاريع السياحية الجديدة ستشكل وجهات ضيافة فريدة من نوعها للزوار والمقيمين، حيث ستوفر مجموعة متنوعة من العروض الترفيهية وتجارب الطعام المميزة، فضلاً عن توفيرها مساحات عمل مشتركة للضيوف. وأكد الفاخري بأن هذه الفنادق ستولي أهمية كبيرة لمعايير الاستدامة مع التزامها بالعمل على حماية البيئة ودعم المجتمعات المحلية.