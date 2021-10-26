متى يلعب راموس أول مباراة مع باريس سان جيرمان؟

فشل الإسباني سيرخيو راموس في الظهور مع باريس سان جيرمان بالموسم الحالي بسبب الإصابات مع الوصول إلى آخر أكتوبر 2021.

وتنتظر جماهير النادي الباريسي المشاركة الأولى لراموس مع الـ”بي إس جي” وهو الوافد إليه طليعة الموسم من ريال مدريد بالمجّان.

تقرير من يومية “لوباريزيان” الفرنسية اليوم الثلاثاء قال إن راموس سيكون متاحًا للمشاركة يوم الجمعة القادم أمام حامل لقب الدوري ليل.

وتجددت إصابات راموس بشكل دوري منذ انضمامه إلى باريس، وتتلهف الجماهير لمشاهدة المدافع الأسطورة لريال مدريد بقميص فريقها.