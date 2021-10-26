الرياضة

متى يلعب راموس أول مباراة مع باريس سان جيرمان؟

محمد ابو الوفاaccess_time20 / ربيع اﻷول / 1443 هـ      26 أكتوبر 2021chat_bubble_outlineضف تعليق
راموس ينتقل إلى باريس سان جيرمان

فشل الإسباني سيرخيو راموس في الظهور مع باريس سان جيرمان بالموسم الحالي بسبب الإصابات مع الوصول إلى آخر أكتوبر 2021.

 

وتنتظر جماهير النادي الباريسي المشاركة الأولى لراموس مع الـ”بي إس جي” وهو الوافد إليه طليعة الموسم من ريال مدريد بالمجّان.

 

تقرير من يومية “لوباريزيان” الفرنسية اليوم الثلاثاء قال إن راموس سيكون متاحًا للمشاركة يوم الجمعة القادم أمام حامل لقب الدوري ليل.

 

وتجددت إصابات راموس بشكل دوري منذ انضمامه إلى باريس، وتتلهف الجماهير لمشاهدة المدافع الأسطورة لريال مدريد بقميص فريقها.

 

m.abo.elwafa

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