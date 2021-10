مانشستر يونايتد يمنح المدرب سولشاير “فرصة للنجاة”!

زعمت صحيفة “ذا أتلتيك” الإنجليزية اليوم الثلاثاء أن إدارة نادي مانشستر يونايتد منحت المدرب أولي غونار سولشاير فرصة جديدة.

ويمر يونايتد بسلسلة من النتائج المخيبة مع المدرب النرويجي أولي غونار سولشاير آخرها الخسارة من ليفربول 5-0 في أولد ترافورد.

ولم يعرف مانشستر يونايتد طعم الانتصارات في آخر 4 جولات من الدوري الإنجليزي الممتاز، إذ خسر في 3 وتعادل في مناسبة واحدة.

تقرير “ذا أتلتيك” أكد أن إدارة النادي والمُلّاك المتمثلة في عائلة “غلايزرز” منحوا سولشاير فرصة أخيرة بالنظر لقيمته كأحد أساطير النادي.

يلعب مانشستر يونايتد المباراة المقبلة يوم السبت 30 أكتوبر في ميدان توتنهام لحساب المرحلة العاشرة من البريميرليغ، وفي حالة الخسارة سيتم إقالة سولشاير بحسب أغلب المصادر الإنجليزية المقربة من النادي، وهذه هي الفرصة الأخيرة للنجاة للمدرب النرويجي.

There’s no way you’re sleeping without a watch of these 🍿

🎥 Today’s five-star performance 🤩 #MUNLIV pic.twitter.com/G6Aey0b88Z

— Liverpool FC (@LFC) October 24, 2021