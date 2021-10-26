الإقتصاد

رئيس الوزراء اليوناني: مبادرة المستقبل تصب لصالح الدول التي تعمل على الاستثمار

صحيفة البلادaccess_time20 / ربيع اﻷول / 1443 هـ      26 أكتوبر 2021chat_bubble_outlineضف تعليق

الرياض : البلاد

أكد دولة رئيس الوزراء بالجمهورية اليونانية كيرياكوس ميتسوتاكيس أن مبادرة مستقبل الاستثمار المقامة حالياً بالرياض تصب لصالح الدول التي تعمل على الاستثمار , مشيراً إلى أنه جرى توقيع إستراتيجيات مهمة مع فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية, كما أن الشرق المتوسط يستفيد كثيراً من الغاز.

وقال دولته خلال مشاركته في مبادرة مستقبل الاستثمار : إنه يجب العمل على الطاقة المتجددة والنظيفة، وعدم الاعتماد على الطاقة التقليدية لكي لا تتسبب بمشاكل أخرى تؤثر على التغيير المناخي، والحفاظ على البيئة والكائنات الحية, مشيرا إلى أهمية تصدير الخبرة والمعرفة للتعاون بين البلدان التي تسعى لذلك.

وأوضح ميتسوتاكيس أن اليونان تريد أن تستفيد من العقول البشرية في تلك الموضوعات , كما تريد الاستثمار الجيد الذي يجذب العوائد الممتازة، وخاصة في مجال السياحة ببلاده، التي تعد من الروافد الاقتصادية المهمة جداً , مشيراً إلى أن اليونان تحتاج إلى التفكير على المدى البعيد وتقديم إنجازات مقنعة لأن بلاده تمتلك رؤية طموحة.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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