تدشين منظومة المحطات المتطورة لأرامكو وتوتال

الظهران- البلاد

أطلقت أرامكو السعودية وشركة توتال إنيرجيز، باكورة الشبكة المشتركة للبيع بالتجزئة وذلك بتدشين محطتين في العاصمة الرياض ومدينة سيهات في المنطقة الشرقية ، تنفيذا لاتفاقية مشروع مشترك مناصفة بين الجانبين عام 2019م، في ظل خطط لتحديث شبكة محطات تتكون من 270 محطة خدمة، وبناء محطاتٍ نوعية، تقدّمُ خدمات ذات جودة عالية في جميع مناطق المملكة.

وستعمل هذه المحطات تحت العلامتين التجاريتين لأرامكو السعودية وتوتال إنيرجيز، حيث توّفر لسائقي السيارات وقودًا وخدمات تجزئة متميزة وفقًا لأعلى المواصفات.

وبهذه المناسبة، قال رئيس أرامكو السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين، المهندس أمين بن حسن الناصر، أثناء حفل التدشين في الرياض: “نواصل توسيع وجودنا في سلسلة القيمة في المملكة، ونحن سعداء بأن يكون لنا مع شركائنا توتال إنرجيز إسهام في رفع جودة الحياة وتعزيز معايير التقنية والاستدامة عبر محطات نموذجية ونوعية لبيع الوقود بالتجزئة، تعزز تجربة العملاء وتدعم مستوى الخدمات المقدمة لهم، لمواكبة التطورات المهمة والنمو في قطاعات الأعمال والسفر والسياحة داخل المملكة.

وتحت هاتين العلامتين التجاريتين، سيقدم للعملاء مستوى رفيعًا من الخدمات التي تشمل الوقود، ومتاجر تقدم خدمات شاملة، وكذلك خدمات للسيارات مثل تغيير الزيوت والغسيل، فضلًا عن إطلاق تطبيقات لتقديم العروض التسويقية للعملاء. وستضم محطات توتال إنيرجيز مقاهي “بونجور كافيه” بينما ستضم محطات أرامكو السعودية مقاهي “فَيْ كافيه” والتي تقدّم الأطعمة الطازجة والمشروبات الساخنة والاسترخاء أثناء انتظارهم سياراتهم. كما زُودت المحطات بألواح الطاقة الشمسية، تلبية لأهداف مبادرة السعودية الخضراء.