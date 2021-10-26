الرياضة بعد الجولة الخامسة.. الهلال يتصدر الدوري الممتاز للسلة

الرياض- البلاد

تصدر الهلال الدوري الممتاز لكرة السلة بعد ختام الجولة الخامسة، وفاز على مضيفه الفتح ٩٧-٦٣ في اللقاء الذي أقيم على صالة وزارة الرياضة بالرياض برصيد (١٠) نقاط ، وتراجع الفتح إلى المركز (١٠) وهذه الخسارة الثالثة، ولديه لقاء مؤجل مع النهضة. ونجح النصر في الفوز على نظيره أحد ٦٦-٦٣ في اللقاء الذي أقيم على نفس الصالة بعد مباراة قوية ومتكافئة، ويستمر النصر في المركز الثاني متساوياً مع الهلال في النقاط، ويتقدم الأخير بفارق التسجيل، بينما تراجع أحد إلى المركز الثالث برصيد (٩) نقاط.

وعلى صالة مدينة الملك عبدالعزيز بمكة المكرمة حقق الاتحاد فوزاً ثميناً على نظيره الأهلي ٧٥-٧٣ ليحتل المركز (٦) برصيد (٨) نقاط، بينما حل الأهلي في المركز (٥) برصيد (٨) نقاط. وحقق الوحدة فوزا ثميناً على مضيفها أبها ٨٣-٤٨

وقفز الوحدة إلى المركز (٧) برصيد (٧) نقاط ، بينما هذه الخسارة الخامسة لفريق أبها ليحل في المركز الأخير برصيد (٥) نقاط.

وفي القطيف فاز السلام على نظيره النهضة ٥٦-٥٣ ليحل السلام المركز (٨) برصيد (٧) نقاط ، بينما احتل النهضة المركز التاسع برصيد (٥) نقاط .

وفي المدينة المنورة، فاز الأنصار على نظيره ضباء

٩٤-٧٦ ليحتل الأول المركز الخامس برصيد (٩) نقاط ، بينما الثاني في المركز (١١) برصيد (٥) نقاط.