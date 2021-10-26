الرياضة

أخضر البلياردو والسنوكر ينافس في” العربية” بـ 11 لاعبا

صحيفة البلادaccess_time20 / ربيع اﻷول / 1443 هـ      26 أكتوبر 2021chat_bubble_outlineضف تعليق

الدمام-حمودالزهراني

أعلن الجهاز الفني للمنتخب السعودي للبلياردو والسنوكر اليوم الثلاثاء قائمة اللاعبين التي سيشارك بها في البطولة العربية المجمعة للبلياردو والسنوكر، التي ستقام في مدينة دبي الإماراتية خلال الفترة من ۲ الى ١٠ نوفمبر المقبل.

وقد ضمت القائمة 11 لاعبا وقع عليهم الاختيار من قبل مدرب المنتخب الكابتن منصور الخنفري، بعد ختام معسكر منتخب البلياردو بمدينة الرياض، ومعسكر منتخب السنوكر الذي أقيم بمدينة جدة.

وشملت قائمة اللاعبين للمنتخب السعودي للبلياردو كلا من ” حسن عبيد النهاري وخالد عمر الغامدي ورضا صالح آل مدن ورضوان جميل سروجي وعبدالرحمن عبدالعزيز العمار ومهند حمود الغميز”، فيما ضمت قائمة المنتخب السعودي للسنوكر كلا من ” أسامه عباس عمار وأيمن عبدالله العمري وسهيل وليد مسري وشادي حسن قاسم وعبدالله عبدالرحمن العطياني”.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *