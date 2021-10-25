47 إصابة جديدة بكورونا..متحدث الصحة: الجائحة لم تنته.. والجرعة التنشيطية مهمة

الرياض- البلاد

أكد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي على ما تحقق من منجزات ومكتسبات خلال المرحلة الماضية من جائحة كورونا (كوفيد 19) والتطور المستمر من إعطاء اللقاحات حول العالم، إذ تخطى عدد الحاصلين عليه أكثر من 6 مليارات و600 مليون شخص، منوهاً بأنه تجاوز عدد الجرعات من لقاح كورونا المعطاة في المملكة 45 مليون و500 ألف جرعة ، وقد استكمل التحصين أكثر من 21 مليون و100 ألف شخص، وهو ما يزيدنا رسوخاً وحرصاً على المكاسب التي تحصلنا عليها من خلال هذه الجائحة.

جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقده، أمس، مؤكداً أن الجرعات ليست متوفرة فقط لمن أخذوا الجرعة الأولى فقط أو لمن سيتحصل على الجرعة الثانية، بل إنها متوفرة حالياً لمن سيحصل على الجرعة المعززة والتنشيطية “الجرعة الثالثة” أيضاً، مضيفًا بأن هذه الجرعة التنشيطية مهمة، بسبب احتمالية نزول مستوى فاعلية التحصين ضد فيروس كورونا مع مرور الوقت.

وقال:” بدأنا في المملكة بإعطاء هذه الجرعة لبعض الفئات وهم ذوي المخاطر العالية التي تخص الجانب المناعي كزارعي الأعضاء أو المصابين بالفشل الكلوي المزمن وأصحاب الأمراض المزمنة أو كبار السن أو الممارسين الصحيين، وأنه سيتم التوسع فيها لمنحها لمن هم فوق 18 عاماً وما فوق ومضى على أخذهم الجرعة الثانية 6 أشهر”.

وأبان أن هناك فرقاً بين انتهاء الجائحة ومرحلة تخفيف الإجراءات الاحترازية، فالجائحة لم تنته بعد، لكن لدينا مكاسب تمثلت في تخفيف الإجراءات وليس إلغاؤها، مشدّداً على ضرورة الإسراع بالحصول على أخذ اللقاحات لمن لا يزال متخوفاً أو لديه أي ظروف منعته من الحصول عليها خلال المدة الماضية. وأضاف أنه تم تسجيل (47) حالة جديدة لفيروس كورونا، أمس، ليصبح إجمالي الحالات المؤكدة في المملكة (548252) حالة، والحالات النشطة (2192) حالة، فيما بلغ عدد الحالات الحرجة (79) حالة، وعدد المتعافين (537282) حالة بإضافة (36) حالة تعاف جديدة، بينما بلغ عدد الوفيات (8778) حالة، بإضافة حالتين.

على صعيد آخر بلغت إحصائية مخالفات الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس كورونا (كوفيد ـ 19)، (824) مخالفة، وذلك للفترة من 11 حتى 17 / 3 / 1443هـ.

وقد سجلت منطقة الرياض العدد الأعلى بواقع (344)، تلتها منطقة مكة المكرمة بـ (298)، ثم منطقة المدينة المنورة بـ (59)، والمنطقة الشرقية بـ (56)، ومنطقة تبوك بـ (15)، ومنطقة الباحة بـ (13)، ومنطقة نجران بـ (9)، ومنطقة جازان بـ (8)، ومنطقة الحدود الشمالية بـ (6)، ومنطقة عسير بـ (6)، ومنطقة القصيم بـ (4)، ومنطقة حائل بـ (3)، ومنطقة الجوف بـ (3).

وشددت وزارة الداخلية على المواطنين والمقيمين بضرورة مواصلة الالتزام بالإجراءات الوقائية والتقيد بالتعليمات الصادرة من الجهات المعنية بهذا الشأن.