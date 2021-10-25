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ولي العهد يعلن انتهاء أعمال قمة الشرق الأوسط الأخضر

صحيفة البلادaccess_time19 / ربيع اﻷول / 1443 هـ      25 أكتوبر 2021chat_bubble_outlineضف تعليق

الرياض : واس

أعلن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، اختتام أعمال قمة «مبادرة الشرق الأوسط الأخضر»، التي عقدت اليوم بالرياض، بمشاركة دولية واسعة يتصدرها رؤساء وقادة الدول، وصنَّاع القرار في العالم، وذلك لرسم خريطة إقليمية لحفظ الحياة ورفع جودتها، في بادرة تقدمها المملكة العربية السعودية؛ لصنع الفارق العالمي في حفظ الطبيعة والإنسان والحيوان ومواجهة تحديات التغيُّر المناخي.

وقال سموه في كلمة في ختام أعمال القمة : “نعي تماماً في الشرق الأوسط بأن هناك تحديا وأن هناك فرصا كبيرة جدًا لدى دولنا ، لذلك نحن نعقد قمة اليوم بأهداف واضحة لكل دولنا وسنعمل بشكل جدي”.

وأكد سمو ولي العهد أن هذه القمم ستعقد بشكل مُتتالٍ؛ لمتابعة ماحقّق من أهداف وماسيحقّق في المستقبل وسنقف أمام العالم بإنجازات -إن شاء الله- نفخر بها في دول الشرق الأوسط .

ووجه سموه في ختام كلمته الشكر لكل من شارك في أعمال القمة.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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