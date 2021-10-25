هالاند يطلب راتبًا فلكيًا من ريال مدريد وبرشلونة

قالت شبكة “ESPN” الأمريكية اليوم الاثنين، إن وكيل أعمال مهاجم بوروسيا دورتموند، إيرلينغ هالاند، حدد راتبًا ضخمًا للأندية الراغبة في خدماته.

ويتنافس بشكل رئيسي على ضم هالاند (21 عامًا) ريال مدريد وبرشلونة الإسبانيين، وبعض الأندية الإنجليزية في مقدمتهم ليفربول وتشيلسي.

النجم النرويجي يعتبر في الوقت الحالي أحد أفضل المهاجمين في أوروبا بعد أن سجّل 69 هدفًا من 70 مباراة من وفادته إلى دورتموند شتاء 2020.

وقد حدد وكيل أعمال هالاند، السيد مينو رايولا، مبلغ 30 مليون يورو كراتب سنوي مع بعض البنود الخاصة المرتبطة بالألقاب والجوائز.

تبلغ القيمة السوقية لهالاند حاليًا وفق “transfermarket” نحو 150 مليون يورو، ولديه شرط جزائي في عقده يبلغ 70 مليون يورو.