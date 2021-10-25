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فرص وظيفية شاغرة بإمارة المدينة

صحيفة البلادaccess_time19 / ربيع اﻷول / 1443 هـ      25 أكتوبر 2021chat_bubble_outlineضف تعليق

المدينة المنورة -واس

أعلنت إمارة منطقة المدينة المنورة، عن توفر عدد من الوظائف الإدارية “رجال ونساء”، على المرتبة السادسة للخريجين والخريجات الحاصلين على الدرجة الجامعية في الاختصاصات المناسبة لشغلها عن طريق التعاقد وفق ما ورد في اللائحة التنفيذية للموارد البشرية.

ودعت الإمارة الراغبين والراغبات في التقدم عليها الدخول من خلال منظومة التوظيف الإلكتروني “جدارة” عبر الرابط: https://bit.ly/3GrW4lh، وذلك ابتداءً من يوم الأحد 25 ربيع الأول 1443هـ الساعة 8:00 صباحاً، حتى الخميس 29 ربيع الأول 1443هـ الساعة 11.59 مساءً.

khaled soliman

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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