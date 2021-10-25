فرص وظيفية شاغرة بإمارة المدينة

المدينة المنورة -واس

أعلنت إمارة منطقة المدينة المنورة، عن توفر عدد من الوظائف الإدارية “رجال ونساء”، على المرتبة السادسة للخريجين والخريجات الحاصلين على الدرجة الجامعية في الاختصاصات المناسبة لشغلها عن طريق التعاقد وفق ما ورد في اللائحة التنفيذية للموارد البشرية.

ودعت الإمارة الراغبين والراغبات في التقدم عليها الدخول من خلال منظومة التوظيف الإلكتروني “جدارة” عبر الرابط: https://bit.ly/3GrW4lh، وذلك ابتداءً من يوم الأحد 25 ربيع الأول 1443هـ الساعة 8:00 صباحاً، حتى الخميس 29 ربيع الأول 1443هـ الساعة 11.59 مساءً.