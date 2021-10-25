تدشين التمرين التعبوي السادس «استجابة 6» بالشرقية

الدمام – البلاد

برعاية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، يدشن اليوم، التمرين التعبوي السادس (استجابة 6) لتنفيذ فرضية الخطة الوطنية لمكافحة التلوث البحري بالزيت بالمنطقة، بحضور وكيل إمارة المنطقة الدكتور خالد البتال وبمشاركة الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي المهندس علي الغامدي نيابة عن وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة المركز، وقيادات لأكثر من 40 جهة مشاركة بالتمرين تمثل مختلف القطاعات الحكومية والخاصة ذات العلاقة.

وسيطلع وكيل الإمارة خلال التدشين، على آخر ما توصلت له الجهات كافة في جانب رفع جاهزية المملكة للوصول إلى أقصى درجات الاستعداد والتأهب للتعامل مع أي تلوث بحري في مياه المملكة -لا قدر الله- وفق الخطة الوطنية لمكافحة التلوث بالزيت، وخطط وآليات تنفيذ التمرين والجاهزية التامة للجهات المشاركة ودور كل منها في مياه الخليج العربي، واستعراض الإمكانات المادية والبشرية لأبناء وبنات المملكة، التي تدعم إنجاح هذا العمل البيئي النوعي.

كما سيتفقد التجهيزات الرقمية وتلك المتعلقة بالآليات والمعدات التابعة للمركز، حيث يهدف التمرين إلى تحقيق الاستفادة القصوى المحققة لاشتراطات أفضل الممارسات العالمية وتناقل الخبرات والمعرفة بين الجهات المشاركة كافة.