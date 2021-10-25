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تدشين التمرين التعبوي السادس «استجابة 6» بالشرقية

صحيفة البلادaccess_time19 / ربيع اﻷول / 1443 هـ      25 أكتوبر 2021chat_bubble_outlineضف تعليق

الدمام – البلاد

برعاية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، يدشن اليوم، التمرين التعبوي السادس (استجابة 6) لتنفيذ فرضية الخطة الوطنية لمكافحة التلوث البحري بالزيت بالمنطقة، بحضور وكيل إمارة المنطقة الدكتور خالد البتال وبمشاركة الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي المهندس علي الغامدي نيابة عن وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة المركز، وقيادات لأكثر من 40 جهة مشاركة بالتمرين تمثل مختلف القطاعات الحكومية والخاصة ذات العلاقة.

وسيطلع وكيل الإمارة خلال التدشين، على آخر ما توصلت له الجهات كافة في جانب رفع جاهزية المملكة للوصول إلى أقصى درجات الاستعداد والتأهب للتعامل مع أي تلوث بحري في مياه المملكة -لا قدر الله- وفق الخطة الوطنية لمكافحة التلوث بالزيت، وخطط وآليات تنفيذ التمرين والجاهزية التامة للجهات المشاركة ودور كل منها في مياه الخليج العربي، واستعراض الإمكانات المادية والبشرية لأبناء وبنات المملكة، التي تدعم إنجاح هذا العمل البيئي النوعي.

كما سيتفقد التجهيزات الرقمية وتلك المتعلقة بالآليات والمعدات التابعة للمركز، حيث يهدف التمرين إلى تحقيق الاستفادة القصوى المحققة لاشتراطات أفضل الممارسات العالمية وتناقل الخبرات والمعرفة بين الجهات المشاركة كافة.

khaled soliman

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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