تدريب ألف منسقة أمن على أدلة السلامة

الرياض- البلاد

نفذت إدارة الأمن والسلامة بالإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض برنامجاً تدريبياً عن بُعد بعنوان (أدلة السلامة المطبقة في المنشآت التعليمية) يستهدف جميع منسقات الأمن والسلامة المدرسية في المكاتب والمدارس وذلك بغرض رفع الوعي وتوفير بيئة آمنة للطالبات ولتحقيق سلوكيات السلامة في المجتمع التعليمي.

وأوضح مدير إدارة الأمن والسلامة المدرسية بتعليم الرياض حميدي بن هليل العنزي أن الإدارة حريصة على توضيح الأدلة الخاصة مثل لوحات الإشارات وألوان السلامة بهدف الوصول للوعي الكامل بمضمون هذه الإرشادات ومايحقق السلوكيات الصحيحة في الأماكن العامة والوقت الصحيح ولا شك أن استهداف منسقي السلامة في المدارس هو الخطوة الأولى في بناء الوعي فعن طريقهم يتم تفعيل الأدلة وتطبيقها في واقع العمل والتدريب على ذلك .

من جهتها أوضحت مساعد مدير إدارة الأمن والسلامة بتعليم الرياض دلال بنت ناصر آل داوود مهام منسقة الأمن والسلامة المدرسية وفق الخطة التدريبية المنبثقة من أدلة السلامة المطبقة في المنشآت التعليمية التي أعدتها إدارة الأمن والسلامة المدرسية ونفذتها مشرفات الإدارة في مكاتب التعليم بمنطقة الرياض والمحافظات التابعة لها حسب الجدولة الزمانية والمكانية المتعلقة بهذا الشأن.