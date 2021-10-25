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أمين نجران المكلف يتفقد المشروعات قيد الإنشاء

صحيفة البلادaccess_time19 / ربيع اﻷول / 1443 هـ      25 أكتوبر 2021chat_bubble_outlineضف تعليق

نجران-البلاد

تفقد أمين منطقة نجران المكلف المهندس عبدالله بن عائض دلبوح، أمس، المشروعات والخدمات البلدية قيد الإنشاء بالمنطقة، بهدف الوقوف على سير العمل ونسبة الإنجاز.

ووقف المهندس دلبوح ميدانيًا على مشروعات مبنى مركز الوثائق والمحفوظات، وشارع الأمير جلوي بن عبدالعزيز، ومبنى المركز الحضاري، حيث اطلع على مراحل العمل والتجهيزات، والتقى بالمقاولين المنفذين لتلك المشاريع.

وحث أمين المنطقة الجميع على مضاعفة الجهود، والعمل الجاد لإنجاز المشروعات الجاري تنفيذها، والتعاون مع مختلف الجهات الحكومية، لتحقيق كل ما من شأنه خدمة المواطن والمقيم.

khaled soliman

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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