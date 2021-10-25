أمين نجران المكلف يتفقد المشروعات قيد الإنشاء

نجران-البلاد

تفقد أمين منطقة نجران المكلف المهندس عبدالله بن عائض دلبوح، أمس، المشروعات والخدمات البلدية قيد الإنشاء بالمنطقة، بهدف الوقوف على سير العمل ونسبة الإنجاز.

ووقف المهندس دلبوح ميدانيًا على مشروعات مبنى مركز الوثائق والمحفوظات، وشارع الأمير جلوي بن عبدالعزيز، ومبنى المركز الحضاري، حيث اطلع على مراحل العمل والتجهيزات، والتقى بالمقاولين المنفذين لتلك المشاريع.

وحث أمين المنطقة الجميع على مضاعفة الجهود، والعمل الجاد لإنجاز المشروعات الجاري تنفيذها، والتعاون مع مختلف الجهات الحكومية، لتحقيق كل ما من شأنه خدمة المواطن والمقيم.