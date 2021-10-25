أخبار موجزة

أمير الشمالية يستقبل مدير السجون المكلف

عرعر- واس

استقبل الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية، أمس، العقيد محمد بن عبدالله الزهراني بمناسبة تكليفه مديراً للسجون بالمنطقة.ونوه سموه، بالدعم الذي تقدمه القيادة الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين، حفظهما الله، للسجناء وأسرهم، مشيدًا بدور الإصلاحيات في المملكة في إعادة تهيئة السجين ليخرج من الإصلاحية عضواً فعالاً في مجتمعة.



أمير نجران يشيد بالنادي الأدبي

نجران- البلاد

ثمن الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران ما يقدمه نادي نجران الأدبي من جهود ومبادرات لخدمة الحركة الثقافية والأدبية في منطقة نجران، وما يصدر عن النادي من مؤلفات في جوانب التاريخ والأدب والثقافة والطبيعة، إضافة إلى ما يقوم به من شراكات مجتمعية ومنها التعاون مع سجون المنطقة ضمن مشروع إشراقة.جاء ذلك خلال لقاء سموه في مكتبه بالإمارة، أمس، رئيس مجلس إدارة النادي سعيد بن علي آل مرضمة، كما اطلع سموه على عدد من إصدارات النادي عن المنطقة ونسخة من ديوان ” تسعون قصيدة وقصيدة لأغلى وطن بمناسبة اليوم الوطني الـ (91).

نائب أمير الشرقية يستقبل رئيس محكمة الاستئناف

الدمام – البلاد

استقبل الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية بمكتبه، أمس، الشيخ دخيل الحمد بمناسبة تعيينه رئيساً لمحكمة الاستئناف بالمنطقة.وأشاد سموه بتوظيف التقنيات الحديثة لرفع نسب القضايا المنجزة في محاكم المنطقة وتقليص فترة نظر القضايا من خلال الترافع “عن بُعد” عبر وسائل الاتصال الحديثة، سائلاً الله له التوفيق والنجاح.