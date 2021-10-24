المحليات

824 مخالفة للإحترازات خلال أسبوع

صحيفة البلادaccess_time18 / ربيع اﻷول / 1443 هـ      24 أكتوبر 2021chat_bubble_outlineضف تعليق

جدة : البلاد

بلغت إحصائية مخالفات الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس كورونا (كوفيد ـ 19)، (824) مخالفة، وذلك للفترة من 11 حتى 17 / 3 / 1443هـ.

وقد سجلت منطقة الرياض العدد الأعلى بواقع (344)، تلتها منطقة مكة المكرمة بـ (298)، ثم منطقة المدينة المنورة بـ (59)، والمنطقة الشرقية بـ (56)، ومنطقة تبوك بـ (15)، ومنطقة الباحة بـ (13)، ومنطقة نجران بـ (9)، ومنطقة جازان بـ (8)، ومنطقة الحدود الشمالية بـ (6)، ومنطقة عسير بـ (6)، ومنطقة القصيم بـ (4)، ومنطقة حائل بـ (3)، ومنطقة الجوف بـ (3).

وشددت وزارة الداخلية على المواطنين والمقيمين بضرورة مواصلة الالتزام بالإجراءات الوقائية والتقيد بالتعليمات الصادرة من الجهات المعنية بهذا الشأن.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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