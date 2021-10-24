فيديو: أهداف مباراة ميلان وبولونيا (4-2)

تصدر ميلان الدوري الإيطالي لكرة القدم “سيري آه” بفوزه سهرة السبت في ملعب بولونيا بأربعة أهداف لاثنين.

وحل ميلان ضيفًا على بولونيا في ملعبه “ريناتو دالارا” لحساب المرحلة التاسعة من المسابقة الإيطالية.

ورفع النادي اللومباردي رصيده إلى 25 نقطة في الصدارة من 8 انتصارات وتعادل وحيد من دون هزائم.

وتعرض لاعب بولونيا أداما سوماورو للطرد المباشر من قبل الحكم باولو فاليري بالدقيقة 20 إثر مخالفة قوية، وتبعه زميله روبرتو سوريانو في الدقيقة 58 من الشوط الثاني ببطاقة حمراء مباشرة أيضًا، ليلعب الروسبلو بـ9 لاعبين نحو نصف ساعة.

الشوط الأول انتهى بتقدم ميلان 2-0 بهدفين من رافائيل لياو ودافيدي كالابريا بالدقيقتين 16 و36.

وتعادل بولونيا مع انطلاقة الشوط الثاني بهدفين في ظرف 3 دقائق، وبالتحديد بالدقيقتين 49 و52.

ميلان استغل النقص العددي وانتفض إلى الأمام عندما أشرك المدرب ستيفانو بيولي عناصر الهجومية وهم ألكسندر سايلميكيرس وأوليفيه جيرو، وتمكن ميلان من تسجيل هدف التقدم بالدقيقة 84 عبر الجزائري إسماعيل بناصر، وتبعه آخر من زلاتان إبراهيموفيتش بالدقيقة 90.