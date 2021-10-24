ضوابط جديدة لتسجيل واشتراكات التأمينات

جدة – البلاد

أقر وزير المالية محمد الجدعان تعديلات بلائحة التسجيل والاشتراكات في التأمينات الاجتماعية ، ونصت على تحرير البيانات اللازمة عن العمالة بالنماذج المعتمدة ، وتقدم خلال موعد أقصاه اليوم الأخير من شهر التحاق كل عامل.

كما تتضمن التعديلات إشعار “التأمينات” بكل عامل جديد فور التحاقه بالعمل ، وكذلك إشعارها بكل عامل يترك العمل، وبحد أقصى لا يتجاوز اليوم الأخير من شهر تركه العمل، ويحرر هذا الإشعار على النموذج المعتمد لذلك، ويجوز لمؤسسة التأمينات استبعاد العامل في الحالات التي يثبت لديها بموجب المستندات انتهاء علاقة العمل بين العامل وصاحب العمل.

كذلك للعامل الحق في أن يشعر المكتب المختص بالتحاقه بالعمل ويطلب تسجيله، إذا تقاعس صاحب العمل عن ذلك، على أن يتم الإشعار فور انتهاء المهلة المحددة لصاحب العمل لتسجيل عماله ، وبحد أقصى لا يتجاوز اليوم الأخير من الشهر التالي لشهر انتهاء تلك المهلة، وعلى المكتب المختص في هذه الحالة إلزام صاحب العمل بتسجيل هذا العامل متى توفرت بحقه شروط التسجيل.

وشدد التعديلات على أنه إذا لم يقم صاحب العمل بتقديم البيانات اللازمة عن العاملين لديه ، يحق للمؤسسة احتساب الاشتراكات وفق آخر أجر اشتراك مسجل لديها، دون إخلال ذلك بحق المؤسسة في توقيع العقوبات المنصوص عليها نتيجة عدم تقديم تلك البيانات.

كما تحصل الاشتراكات عن شهر الدخول في الخدمة وعن شهر الخروج من الخدمة على أساس عدد أيام الخدمة.