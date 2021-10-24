رئيس “نيوم”: استقبال السياح والمستثمرين 2024

جدة – البلاد

كشف المهندس نظمي النصر، الرئيس التنفيذي لشركة “نيوم”، إن مدينة “نيوم” ستكون جاهزة بحلول عام 2024 لاستقبال السياح والمستثمرين وراغبي شراء العقارات واصفًا إياها بالمدة القريبة.

وقال إنه تم الانتقال بمقر الشركة من الرياض إلى مدينة نيوم، للعمل عن كثب، مشيرا إلى أن 90% من سكان نيوم سينتقلون للعيش في مدينة “ذا لاين”، والتي تعد باكورة المشاريع الكبري في مدينة نيوم، وثورة في عالم التطوير العمراني لم يشهدها العالم أجمع، مستشهدًا بما قاله سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان قبيل لحظة انطلاق المشروع.

وأكد النصر في مقابلة مع تليفزيون “الشرق بلومبرج”، أن التطوير الحالي شمل عدة مناطق في مدينة نيوم، منها مناطق سياحية على الجبل، وعلى البحر، وكذلك بعض القطاعات الاقتصادية.

وكان أندرو ماكيفوي، رئيس قطاع السياحة في نيوم، قد صرح مؤخرا، بأنه من المخطط افتتاح أول فنادق “نيوم” في نهاية العام المقبل، متوقعا افتتاح ما يصل إلى 15 فندقا سنويا في الفترة ما بين 2023 و2025، ثم زيادة الوتيرة إلى ما بين 20 و30 فندقا في السنة بعد ذلك.

وذكر أن العدد الأولي المتوقع للزائرين العام المقبل يتراوح ما بين 20 و50 ألف زائر، مبينا أن نيوم تستهدف نحو مليون زائر بحلول عام 2025 و5 ملايين بحلول عام 2030.