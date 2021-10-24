المحليات

خادم الحرمين الشريفين يتلقى اتصالاً هاتفيًا من الأمين العام للأمم المتحدة

صحيفة البلادaccess_time18 / ربيع اﻷول / 1443 هـ      24 أكتوبر 2021chat_bubble_outlineضف تعليق

نيوم – واس

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله -، اتصالاً هاتفيًا أمس (السبت)، من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.

وأبدى الأمين العام، خلال الاتصال، ترحيبه بمبادرتي السعودية الخضراء، والشرق الأوسط الأخضر، مشيدًا بحزمة المبادرات التي أعلنها سمو ولي العهد، وعدّها خطوة كبيرة لحماية البيئة ومواجهة تحديات التغيُّر المناخي.

وشكر خادم الحرمين الشريفين – أيده الله – الأمين العام للأمم المتحدة على ما أبداه من ترحيب بالمبادرتين، منوهًا بجهود المنظمة وأمينها العام في مواجهة التغير المناخي، واتخاذها ما يلزم من خطوات للحد من آثاره البيئية والاقتصادية، مؤكدًا – حفظه الله – اهتمام المملكة ضمن رؤيتها 2030 بقضايا البيئة، والطاقة النظيفة، والتغير المناخي.

khaled soliman

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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