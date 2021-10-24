الرميان مديرا مستقلا في “ريلاينس” الهندية

نيودلهي – وكالات

بأغلبية كبيرة قررت شركة “ريلاينس إندستريز” الهندية، تعيين ياسر الرميان رئيس مجلس إدارة شركة “أرامكو السعودية” مديرا مستقلا في مجلس إدارتها. وقالت في بيان إن أكثر من 98 % من إجمالي من مساهميها ممن شملهم التصويت وافقوا على القرار ، وفقا لما نقلته “رويترز”.

وكانت صحيفة “فاينانشال تايمز” البريطانية قد ذكرت في أبريل الماضي، إن شركة “أرامكو السعودية” أجرت محادثات للاستحواذ على 20 % من ذراع الشركة الهندية للتكرير البتروكيماويات ، مقابل حصة من أسهم أرامكو تقدر بنحو 1 %، لكن الصفقة تأخرت بسبب جائحة كورونا ، وكشف موكيش أمباني رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة “ريلاينس إندستريز”في يونيو الماضي، عن تسارع الشراكة مع “أرامكو السعودية” خلال العام الجاري 2021، وقال “إن انضمام الرميان إلى مجلس إدارتنا كعضو مستقل هو أيضاً بداية لتحويل (ريلاينس) إلى شركة دولية”.