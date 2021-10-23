الرياضة عكاظ يحقق ذهبية دوري أولى الريشة للناشئين

الدمام-حمودالزهراني

اختتمت مساء اليوم بطولة دوري الدرجة الأولى للريشة الطائرة لفئة الناشئين، التي أقيمت بنادي عكاظ في الطائف على مدار أربعة أيام بمشاركة ٧٠ لاعباً و ١٩ نادياً. وتوج بالمركز الأول والميدالية الذهبية نادي عكاظ ومثله اللاعبون علي الحارثي، وقحطان العبيدي، والواثق العبيدي، و عزام باشهاب، وجاء بالمركز الثاني والميدالية الفضية نادي حراء ومثله اللاعبون جهاد الزهراني وعبد الرحمن سندي وأنس صباغ، وحل نادي الرياض بالمركز الثالث والميدالية البرونزية ومثله اللاعبون فهد المالكي، ونايف الدوسري، وفهد المالكي. الجدير بالذكر أن البطولة شهدت مستويات متميزة لأداء اللاعبين حيث تأهل ١٥ ناديا من الأندية المشاركة لدوري الدرجة الممتازة للريشة الطائرة للناشئين ٢٠٢٢م.

والأندية المتاهلة لدوري درجة الممتاز هي عكاظ وحراء والرياض والاتفاق والهلال والقارة والنور والشباب وكميت والأغر والعمران والاعتماد والفيصلي والابتسام واليرموك.