الرياضة جامعة “المؤسس” تحصد ذهب بطولة للكاراتيه للجامعات السعودية

جدة- ياسر بن يوسف حققت جامعة الملك عبدالعزيز المركز الأول في بطولة للكاراتيه للاتحاد الرياضي للجامعات السعودية في موسمها الـ 12 والتي اختتمت منافساتها اليوم السبت بمشاركة أكثر من 100 لاعب يمثلون 16 جامعة وذلك في الصالة الرياضية بجامعة الجوف. وحصل طلاب الجامعة على ثلاث ذهبيات وبرونزية مكنتهم من تحقيق المركز الأول في البطولة، وجاءت النتائج على النحو التالي: ذهبية تحت وزن ٧٥ حصل عليها الطالب علي برناوي من كلية الهندسة. ذهبية تحت وزن ٦٠ حققها الطالب يوسف ناتيه من سنة تحضيرية. ذهبية تحت وزن ٨٤ حصدها الطالب محمد الزهراني من كلية الحقوق، وبرونزية تحت وزن ٦٧ حققها الطالب انس باشا من كلية الهندسة. وأزجى عميد شؤون الطلاب الدكتور مسعود بن محمد القحطاني تهانيه للطلاب الفائزين وتحقيقهم هذا الإنجاز الذي يعكس مدى الإمكانات والقدرات التي يتمتع بها الطالب الرياضي الجامعي وهو نتاج الدعم غير محدود الذي يحظى به النشاط الرياضي بالجامعة من معالي رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن عبيد اليوبي ووكيل الجامعة للشؤون التعليمية الأستاذ الدكتور عبدالمنعم بن عبدالسلام الحياني. مقدماً شكره للجهازين الفني والإداري على جهودهم مثمرة خلال الفترة الماضية. من جانبه بين وكيل العمادة للأنشطة الرياضية الدكتور خالد الزهراني أن هذا الإنجاز يأتي نتيجة العمل الجماعي وحرص الجهاز الفني والإداري على إعداد فريق متمكن يزخر بمواهب وقدرات في لعبة الكاراتيه وتكللت تلك الجهود بتحقيق منجز يسجل باسم جامعة “المؤسس” وقدم تهانيه للطلاب الفائزين .