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القيادة تهنئ رئيس الوزراء النرويجي بمناسبة تعيينه

صحيفة البلادaccess_time17 / ربيع اﻷول / 1443 هـ      23 أكتوبر 2021chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد : واس

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، لدولة السيد جوناس جار ستور، بمناسبة تعيينه رئيساً للوزراء في مملكة النرويج.

وأعرب الملك المفدى، عن أجمل التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والنجاح لدولته، والمزيد من التقدم والازدهار لشعب مملكة النرويج الصديق.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة، لدولة السيد جوناس جار ستور، بمناسبة تعيينه رئيساً للوزراء في مملكة النرويج.

وأعرب سمو ولي العهد، عن أجمل التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والصحة لدولته، والمزيد من التقدم والازدهار لشعب مملكة النرويج الصديق.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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