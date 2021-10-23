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التحالف ينشر صوراً لاستهداف الزوارق الحوثية المفخخة بمعسكر الجبانة

صحيفة البلادaccess_time17 / ربيع اﻷول / 1443 هـ      23 أكتوبر 2021chat_bubble_outlineضف تعليق

الرياض : البلاد

نشرت قيادة القوات المشتركة للتحالف ” تحالف دعم الشرعية في اليمن”،  صوراً استطلاعية للزوارق الأربعة المفخخة التي تم تدميرها اليوم بمعسكر الدفاع الساحلي بالجبانه شمال مدينة الحديدة.

وأوضح “التحالف”، أن العمليه العسكرية جاءت بعد مراقبة واستطلاع استخباري دقيق لتحييد وتدمير مصادر التهديد البحري بمضيق باب المندب وجنوب البحر الأحمر.

وأضاف “التحالف”، أن جهوده العسكرية أسهمت في حماية خطوط الملاحة البحرية والتجارة العالمية، حيث تم اكتشاف وتدمير ما مجموعه (91) زورقاً مفخخاً ومسيّراً عن بعد، شكلت تهديداً مباشراً على الأمن البحري بمضيق باب المندب وجنوب البحر الأحمر.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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