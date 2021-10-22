محافظ اضم يزور القافلة الارشادية الزراعية

البلاد : متابعات

زار محافظ محافظة اضم عبدالله بن حسن الفيفي مقر القافلة الزراعية الإرشادية بمنطقة مكة المكرمة ” الطائف ” حيث كان في استقباله مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة الطائف المهندس هاني بن عبدالرحمن القاضي.

وقام المحافظ خلال الزيارة بجولة على اركان ومعارض القافلة الزراعية الإرشادية والمختبر البيئي والديوانية الإرشادية والمعرض المرئي والاستديو الارشادي المتنقل المصاحبة للقافلة واستمع إلى شرح مفصل عن الخدمات المقدمة للزوار والمزارعين.

وأثنى محافظ محافظة اضم على الجهود والخدمات المميزة التي تقدمها القافلة الزراعية الإرشادية بمدينة الطائف لخدمة القطاع الزراعي بشكل عام مقدماً شكره لوزارة البيئة والمياه والزراعة وجميع القائمين على القافلة الزراعية الإرشادية على ما يقدمونه من خدمات جليلة للوطن والمواطنين.

يذكر ان القافلة الزراعية الإرشادية التي دشنها وكيل محافظة الطائف الأستاذ ناصر بن حمود السبيعي عصر امس الخميس بحضور مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس سعيد بن جار الله الغامدي ومدير مكتب الوزارة بمحافظة الطائف المهندس هاني بن عبدالرحمن القاضي جاءت من اجل توعية المزارعين والمهتمين بالزراعة في جميع مناطق المملكة والاهتمام المباشر التي توليه وزارة البيئة والمياه والزراعة في تعزيز العمل المشترك بين المختصين والمزارعين ولتزويد المزارعين باهم المعارف والمهارات بالخدمات الارشادية الزراعية المتكامله لتغيير سلوكهم واتجاهاتهم لزيادة الإنتاج ورفع المستوى المعيشي وذلك عبر اعدادها وتنفيذها لقوافل ارشادية توعوية لعموم المزارعين في جميع مناطق المملكة .

وتعد فعاليات القافلة استكمالًا لمسيرة النجاح التي حقّقتها القافلة في مراحلها السابقة، والتي انطلقت من مدينة الرياض وعسير والباحة لتحط رحالها في عدد من مناطق المملكة قبل أن تصل لمنطقة مكة المكرمة، وتشمل فعاليات القافلة العديد من النشاطات والندوات والعروض وورش العمل في أكثر من محافظة ومركز بمنطقة مكة ، إضافة إلى مشاركة عدد من المزارعين ومربي الماشية والأسر المنتجة والنحالين بوضع أركان خاصة لعرض منتجاتهم وتسويقها. وتستمر فعاليتها حتى يوم السبت بمشاركة عدد من الجهات الحكومية والخاصة.