طريقة عمل المشروم بالزبدة والثوم

وصفة سريعة التحضير وتقدم كطبق جانبي مع اللحم او الدجاج المشوي

المقادير اللازمة

4 ملاعق كبيرة زبدة

2 كوب فطر منظف

1 ملعقة كبيرة ثوم مفروم

1 ملعقة كبيرة زعتر طازج

ملعقة كبيرة إكليل الجبل المفروم

1 ملعقة كبيرة بقدونس مفروم

ملح حسب الذوق

فلفل اسود

طريقة العمل

سخني مقلاة على نار متوسطة

أضيفي الفطر ودعيه حتى يبدأ في إطلاق بعض الرطوبة حوالي 5 دقائق

أضيفي 3 ملاعق كبيرة من الزبدة إلى المقلاة وحركي الفطر حتى يتغطى بالكامل بالزبدة المذابة

اتركي الفطر لمدة 5 دقائق أخرى

راقبي الحرارة وقلليها إذا لزم الأمر حتي تتحول الزبدة إلى اللون البني دون ان تحترق.

قلبي الفطر ثم اتركيه لمدة 5 دقائق أخرى حتى يتحول إلى اللون البني

استمري في الطهي مع التحريك من حين لآخر حتى يتحول لون الفطر إلى اللون البني ويصبح طريًا

عندما ينضج الفطر أضيفي ملعقة كبيرة من الزبدة المتبقية

ثم يضاف الثوم والأعشاب ويتبل بالملح والفلفل حسب الرغبة

اطبخي لمدة دقيقة أخرى حتى تفوح رائحة الثوم والأعشاب

قدميها على الفور