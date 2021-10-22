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ضبط مواطن تباهى بعرض كائنات فطرية برية مصيدة بالقصيم

صحيفة البلادaccess_time16 / ربيع اﻷول / 1443 هـ      22 أكتوبر 2021chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد : متابعات

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم المقدم بدر السحيباني، بأنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول في مواقع التواصل الاجتماعي، ويظهر فيه شخص يعرض كائنات فطرية برية مصيدة، والتباهي بذلك ونشره وتوثيقه، ما يعد مخالفة لنظام البيئة، فقد تمكنت الجهة المختصة بشرطة المنطقة، بالتنسيق مع القوات الخاصة للأمن البيئي، من تحديد هويته، وهو مواطن في العقد الخامس من العمر، واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية ، وإحالته لفرع النيابة العامة.

وبيّن المقدم السحيباني أن عقوبة عرض الكائنات البرية المصيدة غرامة تبلغ (20) ألف ريال، وفق ما نصت عليه اللائحة التنفيذية لصيد الكائنات الفطرية البرية، حاثًا الجميع على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) و(996) في جميع مناطق المملكة.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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