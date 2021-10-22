الأخيره

رصد عدد من مخالفات لائحة الذوق العام في افتتاح موسم الرياض

صحيفة البلادaccess_time16 / ربيع اﻷول / 1443 هـ      22 أكتوبر 2021chat_bubble_outlineضف تعليق

الرياض : البلاد

صرّح المتحدث الرسمي للأمن العام العميد سامي الشويرخ، بأن الجهات الأمنية المختصة بالأمن العام، رصدت عددًا من مخالفات لائحة المحافظة على الذوق العام، في افتتاح موسم الرياض، وتواصل التعامل مع مرتكبيها.

وحذّر العميد الشويرخ من المساس بحياة الآخرين عن طريق إساءة استخدام الجوال في التصوير، وأن ذلك موجب لعقوبات الغرامة أو السجن التي تصل إلى سنة وفق الفقرة (4) من المادة (3) من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، مؤكدًا أن الجهات الأمنية لن تتهاون مع أي مخالفات وستطبق الإجراءات النظامية والعقوبات المقررة بحق كل من يخالفها.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *