رصد عدد من مخالفات لائحة الذوق العام في افتتاح موسم الرياض

الرياض : البلاد

صرّح المتحدث الرسمي للأمن العام العميد سامي الشويرخ، بأن الجهات الأمنية المختصة بالأمن العام، رصدت عددًا من مخالفات لائحة المحافظة على الذوق العام، في افتتاح موسم الرياض، وتواصل التعامل مع مرتكبيها.

وحذّر العميد الشويرخ من المساس بحياة الآخرين عن طريق إساءة استخدام الجوال في التصوير، وأن ذلك موجب لعقوبات الغرامة أو السجن التي تصل إلى سنة وفق الفقرة (4) من المادة (3) من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، مؤكدًا أن الجهات الأمنية لن تتهاون مع أي مخالفات وستطبق الإجراءات النظامية والعقوبات المقررة بحق كل من يخالفها.