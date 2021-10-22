ردع مليشيا الشر

تضمر مليشيا الحوثي الانقلابية الشر، وتنفذ الهجمات تجاه المدنيين داخل اليمن وعلى المملكة دون وازع أو ضمير إنساني، لذلك يأتيها الردع من قوات تحالف دعم الشرعية للقضاء على إجرامها، وتحييد خطرها على المدنيين العزل والمنشآت المدنية السعودية.

وجاءت الضربة العسكرية التي نفذها التحالف أمس ضد أهداف عسكرية مشروعة بالعاصمة اليمنية صنعاء، تأكيداً على أن المليشيا الإرهابية تواجه بالحسم، في ظل انتهاكاتها المستمرة وأعمالها العدائية دون رادع دولي، على الرغم من أنها تشكل تهديداً كبيراً على الأمن والسلم الدوليين.

لقد ظلت المملكة تؤكد أهمية اتخاذ الإجراءات الكافية والصارمة من قبل المجتمع الدولي، ‏‏وخاصة مجلس الأمن، تجاه هذه المليشيات لوقف زعزعتها ‏‏للاستقرار والأمن إقليمياً ودولياً، مع دعوة المجلس لتحمل مسؤولياته تجاه ‏‏هذه المليشيا ومحاسبتها على أفعالها الإجرامية. وأبدت المملكة أسفها وغضبها من وقوف مجلس الأمن عاجزاً دون إدانة لهجمات وممارسات المليشيا الإرهابية تجاه الأراضي السعودية، متسائلة حول مدى فعالية المجلس وأداء دوره، ليأتي التجاوب أخيراً من أعضاء المجلس منددين بهجمات الحوثيين ضد المملكة، والهجمات على السفن المدنية والتجارية، مع تشديدهم على ضرورة وقف التصعيد الحوثي في مأرب، ما يعتبر خطوة إيجابية في طريق الردع الدولي للمليشيا الإرهابية، خصوصاً أن أعضاء مجلس الأمن أدانوا بشدة الانتهاكات الحوثية للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وشددوا على ضرورة ضمان مساءلة المليشيا عن انتهاكاتها وتجاوزاتها المستمرة.