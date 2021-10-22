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جنوح حوت نافق إلى شاطئ رأس تنورة

صحيفة البلادaccess_time16 / ربيع اﻷول / 1443 هـ      22 أكتوبر 2021chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد : متابعات

باشر مركز الجبيل للأحياء البحرية التابع للمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية أمس الخميس، بلاغًا عن جنوح حوت نافق إلى شاطئ بمدينة رأس تنورة، وتعامل خبراء المركز مع الحالة لبحث أسباب النفوق وأخذ البيانات اللازمة، ثم العمل على التخلص من الكائن بشكل سليم.

ويبلغ طولة 11مترا وسيتم دفنه في مكان محدد ثم يعاد استخراج هيكله العظمي بعد سنة لاستخدامه في المعارض والابحاث العلمية.

‫وقد قام المركز بتسجيل إحداثيات الموقع وقياسات الكائن ورصد معلومات الكائن واضافتها لقاعدة البيانات، وتحديد آلية التخلص من الحوت النافق بشكل سليم، واخذ عينات وحفظها لاخذ الحمض النووي DNA.‬

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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