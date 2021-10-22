بأربع مكونات فقط.. الواح الشوكولاتة البيضاء والسوداء بالنعناع

وصفة سهلة وسريعة وبأربع مكونات فقط تجمع بين الشوكولاتة البيضاء والسوداء ونكهة النعناع

المقادير اللازمة

200 جرام من الشوكولاتة الداكنة

200 جرام شوكولاتة بيضاء

1/2 ملعقة صغيرة من خلاصة النعناع

1/4 كوب حلوى مجروشة ملونة

طريقة العمل

احضري ورقة من ورق الزبدة واتركيها جانبًا

تذوب الشوكولاتة الداكنة

اسكبي الشوكولاتة الداكنة على ورق الزبدة باستخدام ملعقة وانثريها علي كامل الورق

اتركيها لمدة 10 دقائق تقريبًا لكن لا تدعيها تتماسك تمامًا

كرري نفس عملية الذوبان مع الشوكولاتة البيضاء

عند الذوبان أضيفي خلاصة النعناع

اسكبي الشوكولاتة البيضاء فوق الشوكولاتة الداكنة ووزعيها فوق مستطيل الشوكولاتة الداكنة

يرش على الفور الحلوى المسحوقة فوقها

اتركيها تبرد حتى تصلب تمامًا لمدة ساعة واحدة على الأقل

قطعيها أو قسيمها إلى قطع

تخزن في وعاء محكم الغلق في درجة حرارة الغرفة لمدة تصل إلى أسبوع