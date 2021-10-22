المحليات

المفتي يستعرض جهود رئاسة الحرمين خلال الجائحة

صحيفة البلادaccess_time16 / ربيع اﻷول / 1443 هـ      22 أكتوبر 2021chat_bubble_outlineضف تعليق

الرياض – واس

قدّر سماحة مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء رئيس اللجنة الدائمة للبحوث العلمية الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ، الجهود والإنجازات التي حققتها رئاسة الحرمين الشريفين خلال جائحة كورونا وما بعدها.

جاء ذلك في كلمة لسماحته خلال استقباله بمكتبه أمس، الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، وعدد من وكلاء رئاسة شؤون الحرمين، وذلك بمقر الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء في الرياض. من جهته استعرض الشيخ السديس لسماحة المفتي، جهود الرئاسة العامة للحرمين التي قامت بها خلال جائحة كورونا وما بعد ذلك، وكذلك المشاريع التي تقام في الحرمين.

وتسلم سماحته، عددًا من مطبوعات وإصدارات الرئاسة، مشيدًا بالجهود الدعوية التي يقومون بها في جانب الإفتاء والارشاد والتبصير بالعلوم الشرعية وفق كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة.

khaled soliman

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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