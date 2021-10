المدرب يورغن كلوب يقارن بين رونالدو وصلاح

سُئل مدرب ليفربول يورغن كلوب عن المقارنة بين لاعبه محمد صلاح ومهاجم مانشستر يونايتد كريستيانو رونالدو، قبل مباراة الفريقين الأحد.

ويلعب ليفربول في ضيافة مان يونايتد الأحد لحساب المرحلة الثامنة من الدوري الإنجليزي في ملعب أولد ترافورد بصافرة من أنتوني تايلور.

وفي المؤتمر الصحفي للمباراة اليوم الجمعة، سُئل المدرب كلوب عن أيهما أفضل بين اللاعبين، وأجاب: “لماذا نقارن بينهما من الأساس؟”.

يواصل كلوب: “كلاهما لاعبان من الطراز العالمي، ربما قدم صلاح اليسرى أفضل، لكن رونالدو أقوى في الهواء وفي قدمه اليمنى”.

يضيف: “من حيث السرعة فكلاهما سريع للغاية، ولديهما عزيمة عالية لتسجيل الأهداف، لست مهتما بهذه المقارنة كثيرًا”.

ويلتقي رونالدو وجهًا لوجه ضد محمد صلاح لأول مرة منذ نهائي دوري أبطال أوروبا 2018 الذي شهد فوز ريال مدريد أمام ليفربول 3-1.

