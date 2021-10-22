الشباب يحرم الاتحاد من الصدارة ويرتقي للثالث

جدة- محمود العوضي

تصوير- فيصل صالح

واصل فريق الشباب عروضه القوية، ونجح في تحقيق فوز مهم على مضيفه فريق الاتحاد بهدفين نظيفين، ضمن الجولة التاسعة من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

بدأ اللقاء بداية هادئة من الفريقين وانحسر اللعب في متوسط الملعب، ثم بدأ الشباب في الاستحواذ، وهدد مرمى غروهي عدة مرات؛ حتى نجح مهاجمه النيجيري أوديون إيغالو في تسجيل الهدف الأول في الدقيقة 22 من الشوط الأول، من تسديدة من داخل منطقة الجزاء بعد عرضية أرضية من الجبهة اليسرى.

وبعد الهدف ضغط الاتحاد، ولكن دون خطورة حقيقية على مرمى فواز الفرني، لينتهي الشوط الأول بتقدم الليث بهدف نظيف.

بدأ الشوط الثاني بصدمة اتحادية بتلقي حمدان الشمراني البطاقة الحمراء المباشرة في الدقيقة الـ48 بعد تدخل متهور، فمالت الكفة تماما لفريق الشباب الذي تمكن من تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 69، عن طريق إيغالو من هجمة خاطفة.

حاول الاتحاد تقليص الفارق، لكن دون جدوى؛ لتنتهي المباراة بفوز الليوث بهدفين نظيفين، فرفع رصيده إلى 15 نقطة في المركز الثالث بينما تجمد رصيد الاتحاد عند 17 نقطة في المركز الثاني.