47 إصابة جديدة بكورونا

الرياض- البلاد

أعلنت وزارة الصحة، أمس، عن تسجيل (47) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا( كوفيد 19) وتعافي (58) حالة فيما بلغ عدد الحالات الحرجة (84) حالة.

وبلغ إجمالي الإصابات في المملكة (548065) حالة وحالات التعافي (537095) حالة، وتم تسجيل (3) حالات وفاة، ليصل الإجمالي إلى (8770) حالة.

وأكدت الوزارة أهمية أخذ الجرعة الثانية من لقاح كورونا والاستعجال بها، لمواجهة المتحورات، والمبادرة بالتسجيل في تطبيق (صحتي) أو (توكلنا) للحصول على اللقاح ، كما نصحت الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات الفيروس.