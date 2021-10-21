في دوري المحترفين.. الباطن يتغلب على الفيحاء بهدفين

جدة- محمود العوضي
حقق فريق الباطن فوزًا هامًا على نظيره فريق الفيحاء بهدفين دون رد، في افتتاح الجولة الـتاسعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
بدأ فريق الباطن اللقاء بهجوم من الفريق ضاغط، وحاصر الفريق الفيحاوي في وسط ملعبه، إلى أن مرت أول ربع ساعة، وبدأ الفيحاء الدخول في أجواء المباراة، واستحوذ على مجريات المواجهة، وعلى عكس سير مجريات اللقاء، نجح الباطن في تسجيل الهدف الأول في الدقيقة الـ30 عن طريق يوسف الشمري.
ضغط البرتقالي في محاولة لتعديل النتيجة، ولكنه استقبل الهدف الثاني قبل نهاية الشوط في الدقيقة الـ3+45 لينتهي الشوط الأول بتقدم أصحاب الأرض بثنائية.
بدأ الشوط الثاني بضغط من الفيحاء لتقليص الفارق، ولكن دفاع الباطن أفشلت كل المحاولات؛ لتنتهي المباراة بفوز فريق الباطن بهدفين نظيفين، ورفع السماوي رصيده إلى 9 نقاط في المركز الـ11. بينما ظل فريق الفيحاء عند رصيده السابق 13 نقطة في المركز الثالث.