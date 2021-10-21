طريقة عمل المحمرة

وصفة شامية لغموس المحمرة والذي يصنع من الفلفل الأحمر والجوز

المقادير اللازمة

1/2 كوب زيت زيتون

4 حبات من الفلفل الأحمر الطازج منزوع البذور مقطع إلى مكعبات

بصلة مقطعة مكعبات

3 فصوص ثوم مفرومة

2 ملاعق كبيرة عصير ليمون طازج

ملعقة صغيرة كمون مطحون

1/2 ملعقة صغيرة من رقائق الفلفل الأحمر

2 كوب جوز محمص مفروم بالإضافة إلى المزيد للتزيين

ملح

الفلفل الأسود

طريقة العمل

سخني الزيت في قدر كبيرة على نار متوسطة

يطهى البصل والثوم مع التحريك المتكرر لمدة 4 دقائق أو حتى يلين

يضاف الفلفل الحلو ويغطى ويطهى مع التحريك من وقت لآخر لمدة 10 – 15 دقيقة حتى ينضج

استخدمي ملعقة مثقوبة لإزالة البصل والفلفل في طبق منفصل واحتفظي بزيت الزيتون

ضعي المكسرات والبهارات وعصير الليمون في محضر الطعام أو الخلاط واخلطيها حتى يصبح المزيج ناعمًا

أثناء تشغيل المحرك اسكبي الزيت تدريجيًا

يضاف مزيج البصل والفلفل ويخفق حتى يصل المزيج إلى القوام المطلوب

اضبطي عصير الليمون والزيت والملح والفلفل حسب الرغبة

للتقديم انقلي المزيج إلى وعاء وزينيه بالجوز المفروم وزيت الزيتون والبقدونس والفلفل الحلو إذا رغبتي

خزني المحمرة في وعاء زجاجي محكم الإغلاق في الثلاجة لمدة تصل إلى أسبوع