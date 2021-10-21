طريقة عمل الأرز بالكركم

وصفة شرق أوسطية مميزة

المقادير اللازمة

ملعقة كبيرة زبدة

ملعقة طعام زيت زيتون

1/4 كوب بصل مقطع ناعم

4 فص ثوم مفروم

كوب أرز مغسول

1 و 1/2 كوب مرق دجاج

1 ورقة غار

ملح حسب الرغبة

الفلفل حسب الرغبة

1 و 1/2 ملعقة صغيرة كركم

طريقة العمل

اشطفي الأرز حتى يصبح الماء صافيًا ثم صفيه

في قدر متوسطة الحجم على نار متوسطة أضيفي زيت الزيتون والزبدة

عندما تذوب الزبدة يضاف البصل والثوم ويقلى حتى ينضج

أضيفي الأرز والكركم

يقلب حتى يتجانس

يضاف مرق الدجاج وورق الغار ويغطى المقلاة

ارفعي النار واتركيها حتى الغليان

خففي الحرارة واتركيه ينضج لمدة 15 – 20 دقيقة أو حتى يمتص السائل

يرفع عن النار ويترك لمدة 5 دقائق

أزيلي ورق الغار وقدميه