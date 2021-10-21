المرأه صحة و عافية

طريقة عمل الأرز بالكركم

نيفين عباسaccess_time15 / ربيع اﻷول / 1443 هـ      21 أكتوبر 2021chat_bubble_outlineضف تعليق

وصفة شرق أوسطية مميزة

المقادير اللازمة
ملعقة كبيرة زبدة
ملعقة طعام زيت زيتون
1/4 كوب بصل مقطع ناعم
4 فص ثوم مفروم
كوب أرز مغسول
1 و 1/2 كوب مرق دجاج
1 ورقة غار
ملح حسب الرغبة
الفلفل حسب الرغبة
1 و 1/2 ملعقة صغيرة كركم

طريقة العمل
اشطفي الأرز حتى يصبح الماء صافيًا ثم صفيه
في قدر متوسطة الحجم على نار متوسطة أضيفي زيت الزيتون والزبدة
عندما تذوب الزبدة يضاف البصل والثوم ويقلى حتى ينضج
أضيفي الأرز والكركم
يقلب حتى يتجانس
يضاف مرق الدجاج وورق الغار ويغطى المقلاة
ارفعي النار واتركيها حتى الغليان
خففي الحرارة واتركيه ينضج لمدة 15 – 20 دقيقة أو حتى يمتص السائل
يرفع عن النار ويترك لمدة 5 دقائق
أزيلي ورق الغار وقدميه

nevenabaas

كتب بواسطة

كاتبة مقال إجتماعى بصحيفة البلاد السعودية، وصحيفة مفاكرة السعودية، وصحيفة صوت الخليج الكويتة، وصحيفة فرانشيفال الفرنسية،،، لإستقبال رسائلكم.. [email protected]

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