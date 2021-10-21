طريقة عمل اكواب الميني بيتزا

وصفة سهلة وسريعة ولا تحتاج للعدد من المكونات ومناسبة للاطفال واللانش بوكس والحفلات

المقادير اللازمة

24 حبة عجين باف باستري أو ورق جلاش أو سبرينغ رول

جبن كريمي

جبن موزاريلا

جبن بارميزان مبشور

صلصة البيتزا

36 ميني بيبروني

3 فصوص ثوم مهروسة

ملعقة صغيرة اوريغانو مجفف

رذاذ الطبخ

رشة رقائق الفلفل الأحمر اختياري

الريحان الطازج المفروم للتزيين اختياري

طريقة العمل

سخني الفرن إلى 350 درجة فهرنهايت

رش قالب مافن برذاذ الطبخ أو فرشاة بالزيت

اضغط على عجينة الفطائر في اكواب صينية مافن متداخلة مع الزوايا بحيث يتم تغطية حواف كل كوب

رشي الفطائر برذاذ الطبخ أو الفرشاة

اخبزيها لمدة 5 – 6 دقائق حتى تصبح مقرمشة

في هذه الأثناء اخلطي الجبن الكريمي والأوريجانو والثوم ورقائق الفلفل الأحمر

أخرجي الفطائر من الفرن

قسمي خليط الجبن الكريمي بالتساوي داخل الفطائر

ضعي رشة بارميزان ثم حوالي 1 ملعقة كبيرة من جبن الموزاريلا

ضعي حوالي 1 ملعقة كبيرة من صلصة البيتزا ثم رشة أخرى من جبن البارميزان وملعقة كبيرة أخرى من جبن الموزاريلا

ضعي عليها شرائح من الببروني

كرر حتى تمتلئ جميع علب المافن

أعيدي صينية المافن إلى الفرن واخبزيها لمدة 15 دقيقة أخرى أو حتى تصبح ذهبية ومقرمشة .

اتركها لتبرد لبضع دقائق ثم قدميها وهي ساخنة