ضبط مخالفين لنظام البيئة لقطعهم الأشجار وتحويلها إلى فحم بمكة

مكة المكرمة : البلاد

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي، في محافظة جدة، (5) مخالفين لنظام البيئة من الجنسية السودانية لقطعهم الأشجار بغرض تحويلها إلى فحم وبحوزتهم أكثر من (600) مترًا مكعبًا من الحطب والفحم المحليين المخزنة وأدوات تستخدم في تقطيع الأشجار وتفحيمها.

وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي الرائد رائد المالكي، أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم من الجهات المعنية، وتسليم الكميات المضبوطة للجهات المختصة بوزارة البيئة والمياه والزراعة، مبينًا أن عقوبة قطع الأشجار غرامة تصل إلى (20) ألف ريال لكل شجرة، وعقوبة تخزين الحطب والفحم المحليان غرامة تصل إلى (16) ألف ريال لكل متر مكعب.

وحث الجميع على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) و(996) في جميع مناطق المملكة.

يأتي ذلك في إطار الحملة التي تقوم بها وزارة الداخلية ممثلة بالقوات الخاصة للأمن البيئي في متابعة نشاطات تسويق أو بيع أو نقل الحطب والفحم المحليين، وما ينشر في هذا المجال عبر مختلف المنصات الإلكترونية.