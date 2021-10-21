بقيمة 405 آلاف ريال .. صقار وابنه يطرحان أغلى شاهين

البلاد : واس

عادت هواية طرح الصقور التراثية على صقار وابنه بمبلغ 405 آلاف ريال، بعد يومين قضاهما وابنه في الانتظار والترقب لصقر، نجحا أخيراً في طرحه وبيعه بمزاد نادي الصقور السعودي في نسخته الثانية ، ليحطم رقماً قياسياً كأغلى صقر في النسخة الثانية.

وكان الطاروح هلال رويحل البناقي وابنه شادي قد باعا (الأربعاء) الشاهين في الليلة الخامسة عشر للمزاد، في منطقة طريف، شمال المملكة.

وأوضح هلال عن هوايته إنه ورثها عن أجداده وآبائه، وورثّها لابنه شادي، مبدياً سعادته الغامرة بهذه الصفقة ، مؤكداً أنه يطرح منذ وقت طويل، مبدياً حماسته بأنه سيكون متواجداً خلال الأيام المقبلة بصقرٍ آخر في مزاد نادي الصقور السعودي.

من جانبه، أعرب الابن شادي عن سعادته الكبيرة بالصفقة، مبينًا أنهم انتظروا يومين في البر نراقب هذا الشاهين حتى نجحنا في طرحه، وسنعود خلال الأسبوع المقبل بطرح آخر ، مشيراً إلى أنه اعتاد الذهاب إلى الطرح مع والده منذ الصغر، لكنهما لأول مرة يعرضان طرحهما في منصة مزاد نادي الصقور السعودي، وثمن شادي الجهود الكبيرة التي يبذلها نادي الصقور في خدمة الصقارة والصقارين والطواريح.

يذكر أن صقر هلال وابنه شادي طرح طريف، يبلغ من الطول 15 إنشاً وعرضه 15.50 إنش، راهي، وجاءت المنافسة عليه مثيرة حيث انطلقت بمبلغ 100 ألف ريال، واستمرت المزايدة حتى ظفر به مالكه الجديد بعد أن أوصل المزايدة إلى الرقم 405 آلاف ريال.