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المؤتمر السعودي العالمي للاستعاضة السنية ينطلق نهاية أكتوبر

صحيفة البلادaccess_time15 / ربيع اﻷول / 1443 هـ      21 أكتوبر 2021chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد : متابعات

تنظم الجمعية السعودية للاستعاضة السنية مؤتمرها السعودي العالمي للاستعاضة السنية 2021 إفتراضيا بعنوان “فن وجمال التركيبات السنية” خلال الفترة 28-30 أكتوبر.

ويعقد المؤتمر بالتعاون مع جمعية الاستعاضة السنية الأميركية، بمشاركة متحدثين محليين وإقليميين ودوليين لتسليط الضوء على أحدث التطورات والابتكارات في مجال التعويضات السنية وتجميل وزراعة الأسنان، وكذلك التعويضات السنية للوجه والفكين.

وأعدت الجمعية برنامجًا علميًا شاملًا يضم محاضرات افتراضية وورش عمل علمية ومعرض إلكتروني بساعات تعليم معتمده من هيئة التخصصات الصحية.
يأتي هذا المؤتمر لتبادل المعرفة بين المشاركين ورفع كفاءة المختصين في مجال طب الأسنان وزيادة تأهيلهم العلمي والأكاديمي.

ودعا سعادة الاستاذ الدكتور منصور عسيري رئيس الجمعية السعودية للاستعاضة السنية جميع المختصين والمهتمين للمشاركة في هذا الحدث الدولي المهم لصناعة طب الأسنان.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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