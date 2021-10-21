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القيادة تهنئ السيدة سيندي كيرو بمناسبة تعيينها حاكماً عاماً لنيوزيلندا

صحيفة البلادaccess_time15 / ربيع اﻷول / 1443 هـ      21 أكتوبر 2021chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد : واس

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، برقية تهنئة، لفخامة السيدة سيندي كيرو، بمناسبة تعيينها حاكماً عاماً لنيوزيلندا.

وأعرب الملك المفدى، عن أجمل التهاني، وأطيب التمنيات بالنجاح لفخامتها، ولشعب نيوزيلندا الصديق المزيد من التقدم والازدهار.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة، لفخامة السيدة سيندي كيرو، بمناسبة تعيينها حاكماً عاماً لنيوزيلندا.

وأعرب سمو ولي العهد، عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامتها، ولشعب نيوزيلندا الصديق المزيد من التقدم والرقي.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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