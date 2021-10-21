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العمرو يستقبل قائد الدفاع الجوي العراقي

صحيفة البلادaccess_time15 / ربيع اﻷول / 1443 هـ      21 أكتوبر 2021chat_bubble_outlineضف تعليق

الرياض : البلاد

استقبل معالي قائد قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي الفريق الركن مزيد بن سليمان العمرو في مكتبه بقيادة القوات الاثنين الماضي, معالي قائد الدفاع الجوي العراقي الفريق الركن معن بن زيد السعدي.

وجرى خلال اللقاء مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك والتأكيد على متانة العلاقة الأخوية وسبل تطويرها بما يحقق المصالح المشتركة بين القوتين في البلدين الشقيقين.

كما قدم إيجاز لمعالي الفريق السعدي، ثم زار مركز قيادة القوات، وفي نهاية الزيارة دوّن كلمة في سجل كبار الزوار, ثم تبودلت الهدايا التذكارية والتقطت الصور التذكارية .

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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