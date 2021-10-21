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أمراء ومسؤولون يواسون آل بادريق في وفاة سالم

صحيفة البلادaccess_time15 / ربيع اﻷول / 1443 هـ      21 أكتوبر 2021chat_bubble_outlineضف تعليق

جدة – خالد بن مرضاح

تلقت أسرة آل ‏بادريق وأرحامهم التعازي في وفاة عميد العائلة رجل الأعمال الشيخ سالم أحمد سعيد بادريق -رحمه الله، وقد تمت الصلاة عليه بعد صلاة عصر يوم الاثنين بالمسجد النبوي الشريف وقد ووري جثمانه الثرى في مقبرة البقيع بالمدينة المنورة.
والفقيد هو نجل الشيخ أحمد سعيد بادريق- ‏رحمه الله- المستشار الخاص السابق في منطقة مكة المكرمة للملك عبدالعزيز آل ‏سعود- طيب الله ثراه- والمستشار الخاص للملك فيصل بن عبدالعزيز –رحمه الله-‏ووالد كلاً من :‏
المهندس أحمد، ‏ والمستشار هشام، و‏ السيدة أماني، ‏ والسيدة منال. ‏

وقد توافد عدد من الأمراء والمسؤولين ورجال الأعمال والأعيان والأقارب والأصدقاء، لتقديم واجب العزاء سائلين الله عزوجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يلهم دويه الصبر والسلوان.

وتتلقى أسرة الفقيد العزاء، بمنزل أبنه المهندس ‏أحمد بحي الروضة شارع الكيال بجوار مجمع سارة السكني، وللنساء في حي الزهراء شارع ‏مجد الدين الأثير ‏، علماً بأن اليوم الخميس هو آخر أيام العزاء.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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