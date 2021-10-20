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وزير الخارجية يستقبل المبعوث الأمريكي الخاص لشؤون إيران

صحيفة البلادaccess_time14 / ربيع اﻷول / 1443 هـ      20 أكتوبر 2021chat_bubble_outlineضف تعليق

الرياض : واس

استقبل صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، في مقر الوزارة بالرياض، اليوم، المبعوث الأمريكي الخاص لشؤون إيران روبرت مالي.

وجرى خلال الاستقبال استعراض التعاون الثنائي بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن الملف النووي الإيراني والمفاوضات الدولية الجارية بهذا الشأن، بالإضافة إلى مناقشة تكثيف الجهود المشتركة للتصدي للانتهاكات الإيرانية للاتفاقيات والمعاهدات الدولية، كما تناول الجانبان أهمية تعزيز العمل المشترك لوقف الدعم الإيراني للمليشيات الإرهابية التي تهدد أمن واستقرار منطقة الشرق الأوسط والعالم.

حضر الاستقبال مدير إدارة تخطيط السياسات بوزارة الخارجية الدكتور رائد قرملي.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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