لماذا ترك مبابي ركلة الجزاء لميسي ضد لايبزيغ؟

عاد باريس سان جيرمان في مباراته أمام ريد بول لايبزيغ وانتصر 3-2 بعد أن كان خاسرًا 2-1 أمس الثلاثاء في دوري أبطال أوروبا.

وحقق الباريسي انتصاره الثاني في المجموعة الأولي التي تصدرها بـ7 نقاط من 3 جولات، ويأتي خلفه مانشستر سيتي بـ6 نقاط.

وأشارت النتيجة إلى تقدّم لايبزيغ بنتيجة 2-1 حتى الدقيقة 67 في ملعب حديقة الأمراء بالعاصمة الفرنسية باريس.

لكن ليونيل ميسي قلب الطاولة وسجّل هدفين بالدقيقتين 67 و74 ليمنح باريس انتصارًا بشق الأنفس.



الهدف الثالث جاء من ركلة جزاء، وقد ترك كيليان مبابي زميله ميسي لتسديد الركلة وعلل ذلك بقوله: “إنني احترمه”.

يضيف مبابي: “إنه أمر اعتيادي عندما تزامل أفضل لاعب في العالم، شرف كبير أن يأتي إلى فريقنا ويلعب معنا”.

احتسب الحكم ركلة جزاء أخرى لباريس في الدقيقة 94 وتركها ميسي لمبابي، لكنها أخطأ الهدف لتنتهي المباراة 3-2.