فيصل بن سلمان يلتقي قائد لواء الملك فيصل للأمن الخاص بالمدينة

المدينة المنورة : البلاد

التقى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة، العميد ركن فائز المالكي بمناسبة تكليفه قائداً للواء الملك فيصل للأمن الخاص بالمدينة المنورة، وهنأ سموه العميد المالكي بمناسبة تكليفه، متمنياً له التوفيق والسداد فيما أُسند إليه من مهام لتقديم المزيد من الأعمال والجهود للحفاظ على أمن الوطن والمواطن.

من جانبه، قدم قائد لواء الملك فيصل للأمن الخاص بالمدينة المنورة، شكره وتقديره لسمو أمير المنطقة، توجيهاته الكريمة وحرصه البالغ على تقديم الأعمال المميزة لخدمة المدينة المنورة، راجياً من الله تعالى التوفيق والنجاح لتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة “أيدها الله”.