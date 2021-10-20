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فيصل بن سلمان يلتقي قائد لواء الملك فيصل للأمن الخاص بالمدينة

صحيفة البلادaccess_time14 / ربيع اﻷول / 1443 هـ      20 أكتوبر 2021chat_bubble_outlineضف تعليق

المدينة المنورة : البلاد

التقى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة، العميد ركن فائز المالكي بمناسبة تكليفه قائداً للواء الملك فيصل للأمن الخاص بالمدينة المنورة، وهنأ سموه العميد المالكي بمناسبة تكليفه، متمنياً له التوفيق والسداد فيما أُسند إليه من مهام لتقديم المزيد من الأعمال والجهود للحفاظ على أمن الوطن والمواطن.

من جانبه، قدم قائد لواء الملك فيصل للأمن الخاص بالمدينة المنورة، شكره وتقديره لسمو أمير المنطقة، توجيهاته الكريمة وحرصه البالغ على تقديم الأعمال المميزة لخدمة المدينة المنورة، راجياً من الله تعالى التوفيق والنجاح لتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة “أيدها الله”.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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